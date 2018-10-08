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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:32

Sungurlu’da okul müdürü ve öğretmenlere seminer

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak, İlkokul müdürlerine ve sınıf öğretmenlerine İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) tanıtılması, anlatılması, programın...

Sungurlu'da okul müdürü ve öğretmenlere seminer
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Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak, İlkokul müdürlerine ve sınıf öğretmenlerine İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) tanıtılması, anlatılması, programın aksatılmadan yürütülmesi maksadıyla bilgilendirme semineri verdi.

Fatih Başak, İYEP’in ilkokul 3 ve 4. sınıflarına devam eden eğitim-öğretim yılı içerisinde çeşitli nedenlerle Türkçe dersi okuma-yazma, okuduğunu anlama becerileri ve temel matematik öğrenme alanında yeterli kazanımlara ulaşamayan öğrenciler için uygulanacağını belirtti.

Fatih Başak, İYEP’ in amaçları, hedef kitlesi, içeriği, öğrenci belirleme süreci, programın uygulama adımları, psikososyal destek uygulamaları, öğrencilere yaklaşım, izleme ve değerlendirme süreci, okullarda kurulacak kurul ve komisyonlar ve raporlama süreci hakkında detaylı bilgiler verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Daire Başkanı Fatih Başak’a ilçeye gelerek yaptığı bilgilendirme çalışmaları için teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda verilen seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Boğazkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahaddin Sütbaş, Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Yalçın Akkaya, Kadir Şahin, Mustafa Kadir Şahinoğlu, ilkokul müdürleri ve sınıf öğretmenleri katıldı.
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