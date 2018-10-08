Sungurlu’da okul servisleri denetlendi

Çorum’un Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetleme komisyon üyeleri köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servis araçlarını denetlediler.Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ve Şube Müdürleri ile komisyon üyeleri okula...

Çorum’un Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetleme komisyon üyeleri köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servis araçlarını denetlediler.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ve Şube Müdürleri ile komisyon üyeleri okula geliş saatinde belirli güzergahlarda başlayan denetimde, çeşitli köylerden okullara taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu minibüsler teker teker durdurularak, okul servis araçları inceleme formu kriterlerine göre inceleme yapıldı.

Yapılan incelemelerde araçta bulunan öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınıp taşınmadığı gibi maddeler değerlendirilerek taşımalı yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliğine uyup uymadıkları kontrol edildi.

2018-2019 Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilerin, güvenle okullarına gidip gelmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Eryiğit, “Araçlarda sürücülerin yönetmeliklerde belirtilen şartlarda taşıma yapıp yapmadıklarını kontrol ettik, öğrencilerin güvenli ve emniyet içerisinde taşınmaları konusuna hassasiyet gösteriyoruz” dedi.