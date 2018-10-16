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16 Ekim 2018 Salı 11:43

Sungurlu’da trafik denetimi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla trafik denetimi gerçekleştirdi.Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye...

Sungurlu'da trafik denetimi
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla trafik denetimi gerçekleştirdi.

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak trafik denetimi gerçekleştirildi. Gece saat 22:00-01:00 arasında Sungurlu Bölge Trafik Denetleme noktasında jandarma trafik ve polis trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada özellikle alkolün etkisiyle araç kullanma konusunda sürücüler denetlendi.

Yapılan denetimlerde sürücülere meydana gelen kazaların büyük bir kısmının alkolün etkisiyle gerçekleştiği hatırlatılırken jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından sürücüler alkollü olarak araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Denetimler sonucunda çeşitli kural ihlali yapan araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı bildirildi.
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