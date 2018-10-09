Sungurlu’da trafik kazası: 1 yaralı

Çorum’un Sunguru ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada aracın çarptığı kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum Karayolu Evliyaoğlu Petrol önünde meydana geldi. Ana yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.K.’ya, Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Y.H. yönetimindeki 19 AAL 236 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldıralarak tedavi altına alındı. Y.H. burada yapılan ilk tedavinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.