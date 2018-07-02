Sungurlu’da trafik kazası: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun Arifegazili Köyü mevkiinde meydana geldi. İ.D.(57) yönetimindeki 19 HP 263 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan Arifegazili levhasına çarparak tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Ş.D.(66) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.