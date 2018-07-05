Sungurlu’da traktörler çarpıştı: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Mavi Ocak kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan A.K.(76) yönetimindeki...

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Mavi Ocak kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan A.K.(76) yönetimindeki 19 EK 039 plakalı traktör ile aynı istikamete seyir halinde olan S.Ç. (30) yönetimindeki 19 SE 027 plakalı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada Sürücü A.K. ile traktörde yolcu olarak bulunan M.Ç. (39) ve H.Ç. (39) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.