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11 Ekim 2018 Perşembe 17:17

“Tarih öncesinde Anadolu Çalıştayı” başladı

Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Alman Madencilik Müzesi (Deutsches Bergbau-Museum Bochum) iş birliğinde düzenlenen "Tarih Öncesinde Anadolu Çalıştayı" başladı.Çalıştayda bir açılış konuşması...

'Tarih öncesinde Anadolu Çalıştayı” başladı
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Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Alman Madencilik Müzesi (Deutsches Bergbau-Museum Bochum) iş birliğinde düzenlenen "Tarih Öncesinde Anadolu Çalıştayı" başladı.

Çalıştayda bir açılış konuşması yapan Bochum Ruhr Üniversitesi Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü Öğretim Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Ünsal Yalçın, Anadolu’nun coğrafi konumu, ılıman iklimi, zengin faunası ile kalkolotik çağlardan bu yana insanları kendine çektiğini belirterek, “İnsanlara bol besin kaynağı ve yaşamlarını sürdürmeye elverişli ortamlara sunmuştur. Sonra insanlar bu topraklarda yerleşik yaşama geçerek bu toprakları vatan edinirler. Yerleşik hayata geçişle birlikte nüfus hızla artmış Anadolu yoğun bir iskan görmüştür” dedi.

Konuşmasında Çorumla ilgili de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ünsal Yalçın, kentin verimli topraklar ve zengin doğal kaynaklara sahip olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yalçın, Çorum’un tarihin her döneminde insan yaşamı için uygun bir ortam sunduğunu söyledi.

Açılış konuşmasının ardından çalıştaya katılan bilim insanları Anadolu’nun Kalkolitik ve Erken Tunç Çağları dönemine ait bildirilerini sundular. Çalıştaya Müze Müdürü Metin Çakar, Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri ve kazı başkanları katıldı.
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