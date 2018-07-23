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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:52

Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’un Mecitözü ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Çorum’un Mecitözü ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Boyacı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.Ö. yönetimindeki (64) yönetimindeki traktör seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken eşi D.Ö. (61) yaralandı. Ambulansla Mecitözü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı kadın burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum’a sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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