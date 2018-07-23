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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:07

Traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre kaza Cevheri-Oğlaközü Köy yolunda meydana geldi. Cevheri’den Oğlaközü köyüne doğru seyir halinde olan Veysal Kirazlı (35) yönetimindeki...

Traktör şarampole devrildi: 1 ölü
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Cevheri-Oğlaközü Köy yolunda meydana geldi. Cevheri’den Oğlaközü köyüne doğru seyir halinde olan Veysal Kirazlı (35) yönetimindeki 35 FA 1084 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktör tekerinin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerine gelen sürünün yakınları sinir krizi geçirirken, Veysal Kirazlı’nın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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