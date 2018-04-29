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29 Nisan 2018 Pazar 15:05

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan tarlada meydana geldi. Traktörle tarlasını süren Ahmet...

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan tarlada meydana geldi. Traktörle tarlasını süren Ahmet Bayav, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörü devirdi. Devrilen traktörün altında kalan talihsiz sürücü ağır yaralandı. Köylüler durumu Jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü Ahmet Bayav doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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