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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:38

Vali Kılıç, Eymen’in tanışma isteğini kırmadı

Çorum Valisi Necmettin Kılıç, kendisiyle tanışmak isteyen ilkokul öğrencisinin isteğini kırmayarak makamında kabul etti.Bahçelievler İlkokulu öğrencisi olan Eymen Bilgen, soysal medya üzerinden Çorum Valiliği’ne mesaj atarak Vali Necmettin...

Vali Kılıç, Eymen'in tanışma isteğini kırmadı
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Çorum Valisi Necmettin Kılıç, kendisiyle tanışmak isteyen ilkokul öğrencisinin isteğini kırmayarak makamında kabul etti.

Bahçelievler İlkokulu öğrencisi olan Eymen Bilgen, soysal medya üzerinden Çorum Valiliği’ne mesaj atarak Vali Necmettin Kılıç ile tanışmak istediğini belirtti. Mesajı okuyan Vali Kılıç, Eymen’i Valiliğe davet etti.

Annesi Zuhal Bilgen ile beraber Valiliği ziyaret eden Eymen Bilgin, Vali Kılıç’a çiçek hediye ederek, isteğini yerine getirdiği için teşekkür etti. Çocukla yakından ilgilenen Vali Kılıç ta, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Eymen’e çeşitli hediyeler verdi.
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