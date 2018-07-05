ÇORUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 18:50

Vali Kılıç muhtarlarının taleplerini dinledi

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç Kargı’ya gelerek bir dizi inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.Toplantıda Kargı Kaymakam V. Hakan Alkan, Belediye Başkanı Zeki Şen, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Vali Necmeddin Kılıç birer selamlama konuşması...

Vali Kılıç muhtarlarının taleplerini dinledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç Kargı’ya gelerek bir dizi inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda Kargı Kaymakam V. Hakan Alkan, Belediye Başkanı Zeki Şen, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Vali Necmeddin Kılıç birer selamlama konuşması yaptılar. Ardından Kargı merkez ve köy muhtarlarının talep ve şikayetlerini dinleyen Vali Necmeddin Kılıç, muhtarların talepleri için ilgili kurum temsilcilerini talimatlandırdı.

Muhtarların taleplerine değer verdiklerini belirten Vali Kılıç, burada bize iletilen sorunları anında ilgili kurum müdürümüzden bilgi alarak, çözümü için talimatlandıracağız. Devletimiz vatandaşımızın rahatı ve huzuru için elinden gelen gayreti göstermeye devam edecektir" dedi.

Ziyarete Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam V. Hakan Alkan, Belediye Başkanı Zeki Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Bülent Kankurdan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku