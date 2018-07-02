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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:29

Yatak odasında davetsiz misafir

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir evin yatak odasına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Cevheri Mahallesi’nde Bayram Yasa’ya ait evin yatak odasına yılan girdi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen...

Yatak odasında davetsiz misafir
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir evin yatak odasına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cevheri Mahallesi’nde Bayram Yasa’ya ait evin yatak odasına yılan girdi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı yakalamak için çalışma yaptı. Yatak odasını tarayan ekipler, yaklaşık bir metre boyundaki yılanı yakalamayı başardı.

Ev sahibi kısa süre içerisinde olay yerine gelip yılanı yakalayan itfaiye ekibine teşekkür etti.
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