Yeşilay Çorum Şubesi’nden Vali Kılıç’a ziyaret

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder Vali Necmettin Kılıç’ı ziyaret etti.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün teklifi ile Çorum’da Yesilay Şubesi yönetimini yeniden oluşturduklarını dile getiren Dr. İsmail Türker Ejder, güçlü bir kadro ile Yeşilay’ın Çorum’da yeniden yapılandığını söyledi. Çok güçlü bir ekiple yola çıktıklarını ifade eden Ejder, dernek yönetiminde AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın da bulunduğunu belirterek, bunun güçlerine güç kattığını söyledi.

Görevi devraldıktan sonra ne kadar büyük bir tehlikenin içerisinde olduklarını ve bu tehlikenin kendisinin de farkında olmadığını dile getiren Ejder, “Toplumun bütün kesimlerinize dokunacağız. Herkes bu sorunun içerisinde. Ülkemizin ve Çorum’un yarınları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

“Madde bağımlılığı ile mücadelemiz sürüyor”

Vali Necmettin Kılıç ise, madde ve uyuşturucu ile mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

İnsanları her türlü bağımsızlıktan uzak tutmak için Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve ekibinin ciddi çalışmalarının bulunduğunu dile getiren Vali Kılıç, bu kapsamda üniversite bünyesi Türkiye’de çok az sayıda üniversite bulunan Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulduğunu hatırlattı.

Türkiye’de bağımlılıkla mücadelenin sivil ayağını temsil eden en önemli kuruluşların başında Yeşilay’ın geldiğini dile getiren Vali Kılıç, “1920’li yıllarda kurulan Yeşilay Cemiyeti’yle uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili ciddi çalışmalar yapıldı. Yeşilay Cemiyeti yönetimi yeniden oluşturuldu. Rektör hocamız ve milletvekilimizin yönetiminde yer aldığı bir yapıyla Yeşilay cemiyetinden bu mücadelede ciddi yardım ve destek alacağız. Bir üniversite rektörünün bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak görev alması önemli. Bu mücadele noktasında modern ve yeni bir yaklaşım. İnşallah Türkiye’ye dalga dalga yayılır” ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin alkan da, Bağımlılıkla Mücadele Uygulama Araştırma Merkezinin faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, “Merkez aracılığıyla bu soruna akademik bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu görevi verirken sadece ilin eğitim sorununu değil başka problemleri de ele almamızı istediler. Sadece uyuşturucu veya madde bağımlılığı değil teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni bağımlılık türlerini de dikkate alacak şekilde bir yaklaşımla bu işe el attık. Valimize akademik camiaya olan yol göstericiliğinden dolayı müteşekkiriz” diye konuştu.

Ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Çağırkanda hazır bulundu.