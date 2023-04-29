Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Arif Ede, “ AK Parti Milletvekili Adayı Abdurrahman Babacan ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Adayımızı tanıyoruz, biyografisini inceledik. Şuna inanıyoruz ki, gençliğiyle, bilgi ve birikimiyle Malatya’mıza katma değer katacaktır. Kendisine bu kutlu yolda başarılar diliyorum, Rabbim yapacağı güzel işlerde yolunu açsın.” diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Abdurrahman Babacan ise, “Depremden sonra galericiler sitemizde oluşan hasarları yerinde görmek ve esnaflarımızla bir araya gelmek için ziyaret ettiğimiz Yakınca Galericiler Sitemizde gösterilen misafirperverlik bizleri mutlu etmiştir. Deprem felaketi ve ardından startı verilen seçim süreciyle birlikte 14 Mayıs seçimleri için çok farklı bir dönem yaşıyoruz. İçimiz buruk ancak gelecekten umutluyuz. Malatya’daki iş alanlarının yeniden toparlandığı görmek gelecek adına hepimize umut aşılamaktadır. Esnaflarımız artık dükkanlarını açıyorlar, ekonominin hareketlenmesi noktasında bir canlılık ve dinamizm oluşmaktadır, bu tabloda umut vericidir. Bu dinamizm inşallah artarak devam edecek ve tüm kente yansıyacaktır. Tüm vatandaşlarımız ve esnaflarımızdan ricamız umutlarını diri tutsunlar. Malatya’yı hep birlikte el ele vererek ihya ve inşa edeceğiz, kalkındıracağız, daha güçlü ayağa kalkacağız.14 Mayıs seçimlerinde de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçerek ülkemizi daha güçlü ve büyük hedeflere taşıyacağız. Milletimiz inanıyor, esnaflarımız inanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan ilgi ve sevginin yanında destekleri de ziyaretlerimizde yakından görüyoruz. Seçimi de büyük bir zaferle kazanacağımıza bizler sonuna kadar inanıyoruz.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise şunları söyledi; “Milletvekili adaylarımız ve teşkilatımızdaki değerli arkadaşlarımızla birlikte esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret edip, 14 Mayıs seçimleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza destek istiyoruz. Yakınca Galericiler Sitemiz deprem felaketinde hasar alan iş alanlarımız arasında yer alıyor.Burası şehrimizde araç alım ve satımında çok aktif bir yerimizdir.Depremden etkilenmesine rağmen buradaki esnaflarımız büyük bir özveriyle işini sürdürüyor, tüm işyeri sahiplerine ve çalışanlarına bu fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum.El birliğiyle bu süreci atlatacağız, toparlanacağız, burası eski hareketli hüviyetine yeniden kavuşacaktır.Malatya’mızı, Yeşilyurt’umuzu ve esnaflarımızı topyekün geliştirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum.”