Daha zor olduğunu biliyoruz

26 yaşındaki kaleci, kadro ayarlaması sorulduğunda, "Bu kadar çok oyuncu değiştiğinde, arkadaşlarınızın sahada ne yaptığını bilmelisiniz. Ne oldu? Geçen yıl kadroda uzun yıllar birlikte oynayan arkadaşlarımız da vardı. Çaylaklar 11'e gelince uyum sorunu oldu.Güçlü bir oyun ve tavırla zirveye ulaşabiliriz.Bizim istediğimiz şampiyonluk. Bu yıl daha zor olacağını biliyorduk" dedi.

"Bütün kulvarlarda kendimize güveniyoruz"

Les Bleus de Bordeaux'nun her sahada kendinden emin olduğunu söyleyen Uğurcan Çakır, "Şampiyonların uzatmasını oynadık. Lig. sezon ortası. Ondan sonra grup aşamasında iyi iş çıkardık. 9 puanla grup aşamasına geçemedik. Basel ile görüşeceğiz. Bütün betlaz yolu gitmek istiyoruz. Mükemmel takımlar son 16'ya ayrılmıştır. Trabzonspor'un peşinden koştuğu bir hedef varsa sonuna kadar gitmek isteriz. Bu hedefe ulaşmak için nitelikliyiz. Liglerde ve kupa müsabakalarında her yerdeyiz.

'Sakatlı adamın dönmesine sevindik'

Sakatlıktan kurtulan oyuncularla ilgili olarak Urkan, "Edin'in ağabeyi (Visca) son 10 sezonda 10'ar gol kaydetti. Gol ve 10 asist. Kaybı büyük. Bruno da çok kaliteli bir oyuncu. Birileri elimizdeki tüm futbolcuların yerini alabilir ama kalite tamamen farklı. İkisi de çok güzel isimler. Dorukhan geçen sene iyi oynadı. Sakatlığı da bizi çok etkiledi. O da hocanın ellerini bağladı. Onları geri aldığımız için çok mutluyuz. Sahada bize yardımcı olan bir isim. " Uğurcan Çakır, lig betlaz giriş tatilinin ardından karşılaşacakları Fenerbahçe maçının son olmadığına dikkat çekerek, "Şimdi söyle son maç için çok erken. ama bu bir kaçış oyunu olabilir. Kazanırsak, bu sarsıntılı süreçten sonra kazanırsak manevi ve moral olarak bize çok iyi gelecek. Aksi takdirde ligin sonu değil" dedi.

'Derbi özelleşiyor'

her maça hazırlanmanın yolu. Her maçın benim için ayrı bir değeri var. Geçen yıl derbide iyi iş çıkardım. Bununla başa çıkmak için elimden geleni yapıyorum. Takım arkadaşlarıma destek olmaya çalışıyorum. " Geçen yıl ile bu yıl arasındaki taktik farkla ilgili olarak Bordo mavili kaleci, "Geçen yıl Cornelius ikinci golü alınca direkt atak yapmaya çalıştık. Bu sefer orta boy biraz daha kısa. Geriden oyunlar kurarak öne çıkmaya çalışıyoruz.