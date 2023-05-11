Damperi yerinden çıkan kamyon kaza yaptı: 1 yaralı

Malatya'da seyir halindeyken damperi yerinden çıkan kamyon kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Damperi yerinden çıkan kamyon kaza yaptı: 1 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da seyir halindeyken damperi yerinden çıkan kamyon kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Hekimhan ilçesi Deveci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. (31) idaresindeki 44 EK 566 plakalı maden yüklü kamyon seyir halindeyken damperinin yerinden çıkması sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralının Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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