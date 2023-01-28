Danimarka temsilcisi Sönderjyske'den ödünç

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Weghorst olayı utanç verici. Okumadan imzalar mısın? Sözleşmeyi Emirhan imzaladı. Çocuklar için bir feragatname var. Piyasa hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Dele Alli'den kurtulmaya çalışıyorsun, çıkış maddesi yok. Bir sözleşme imzaladınız mı? Bu ne, benimle dalga mı geçiyorsun! Aboubakar ile bir rehberiniz yok, bir sözleşme imzalıyorsunuz ama yine de başka seçeneğiniz yok. Her proje Beşiktaş'a karşı mı olacak? Bir sözleşme bile okumuyor musun? Altyapı oyuncusu yetişir, takıma gelir, bir bakarsınız daha 1 yıllık kontratı var. Serdar Saatçi gibi bir şirketten normalde alacağınızın yarısı veya üçte biri ile ayrılıyorsunuz.