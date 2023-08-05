Darende'de kayısıya alternatif yetiştirilen dut da verim yüksek

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde kayısıya alternatif olarak yetiştirilen yerli dut da yüksek verim dikkat çekiyor.

Balaban Mahallesi’nde çiftçilik ile uğraşan Mehmet Önder, bahçesine ektiği 100 adet yerli aşı dut fidanından ürünleri toplamaya başladı. 5 yaşındaki fidanlardan alınan verim yüzleri güldürürken genç girişimcinin ürettiği duta talep yağıyor. Bu yıl elde ettiği dutu işleyerek pekmez, kuru dut ve pestil yapan Önder, ürünlerine olan ilgiden memnun.

Ürettiği ürünlerin hemen satıldığını ve taleplere yetişemediğini belirten Mehmet Önder, “Dedelerimizin uğraş verdiği bu şifa kaynağı zenginliğin geçim kaynağı olabileceği hep hayalim olmuştu. Dut ağacının zirai donlardan etkilenmemesi ve organik olarak yetişmesi, ilaç ve gübre ihtiyacı olmaması, bakımının kolay olması, her yıl düzenli mahsul vermesi gibi kriterleri değerlendirerek alternatif ürün olarak 5,5 dönümlük bahçemize 100 adet dut fidanı dikimi gerçekleştirdim. Hepsini özel olarak yerli anaç cinslerden aşıladım. Bölgemde bir ilk olmanın gururunu yaşıyorum, hedefim kırsal kalkınma fonuna yazacağım bir proje ile ilime bir değer katmayı hedefliyorum, diye konuştu.