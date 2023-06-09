Darende'de sağanak yağış etkili oldu
Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su basarken, Malatya-Kayseri karayolunda da ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su basarken, Malatya-Kayseri karayolunda da ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Darende ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ayvalı Mahallesi Göynük mezrasında bazı evleri su bastı. Sağanak nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda Yukarı Ulupınar mevkiinde trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
İhlas Haber Ajansı
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