Darende'de sağanak yağış etkili oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su basarken, Malatya-Kayseri karayolunda da ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Darende'de sağanak yağış etkili oldu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su basarken, Malatya-Kayseri karayolunda da ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Darende ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ayvalı Mahallesi Göynük mezrasında bazı evleri su bastı. Sağanak nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda Yukarı Ulupınar mevkiinde trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Darende'de sağanak yağış etkili oldu
Darende'de sağanak yağış etkili oldu
Darende'de sağanak yağış etkili oldu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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