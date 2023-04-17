Davetlerin Popüler Parçası Abiyeler

Kadınların en özel günlerinde, birbirinden şık tasarımı ve çeşitliliği ile tercih ettikleri abiye elbise kostümleri zamansız parçalar olmuştur. Özel davetler için kullanılan bu kıyafetler her kadının gardırobu içerisinde yerini alır.

Mezuniyet törenleri, nişan, kına, düğün davetleri, nikah töreni sonrası eğlence partileri, doğum günleri gibi birçok etkinlikte tercih edilen abiyeler birbirinden farklı tarzda, uzunlukta, kumaşta ve renkte olmak üzere kişilerin beğenisine göre seçilebilmektedir.

Vücut Tipine Göre Abiyeler Nasıl Seçilir?

Birbirinden farklı boyutta ve farklı kumaş türlerinden tasarlanmış olan abiye modelleri arasından seçim yapmak zorlayıcı olabilir. Giyilen kıyafetin kişinin beden ölçüsü ve yapısına göre tercih edilmesi elbiseyi ön plana çıkarırken kişiyi de şıklaştırmaktadır.

Kadınların vücut tiplerine göre en uygun abiye elbise seçimlerine dair bazı ip uçları ve öneriler bulunmaktadır. Çeşitli adlarla bağdaştırılan vücut tiplerine göre abiye seçimleri yapılması tavsiye edilir.

Armut tip vücuda sahip kişiler için özellikle omuz bölgesini ön plana çıkartan, A kesimli abiyeler tercih etmelidir. Kum saati tip vücuda sahip olanlar ince bele sahip oldukları için bedenlerini saran kıyafetler tercih edebilirler. Böylece vücut hatları ile birlikte abiye de ön plana çıkacaktır.

Elma tipteki vücut hatlarına sahip olan kadınlar üst bölgelerindeki darlık ve göbek bölgesinden itibaren genişliğe sahip olduklarından dolayı özellikle V yakalı, aşağı doğru genişleyen tarzda olan kostümleri seçmelidir.

Dikdörtgen şekilli olarak ifade edilen dengeli vücut tipleri ise uzun ve ince yapıda kişilerdir. Bu tipteki vücut hatlarına sahip olan kimseler ise bel bölgesini ön plana çıkartan kıyafetler tercih edebilirler.

Abiyede Kumaş Seçimi

Kadınların abiye elbise seçimleri için nerede giyileceği, hangi mevsimde olunuşu, davetin içeriği gibi etkenler belirleyici olmaktadır.

Yaz aylarında genellikle uçuş uçuş ve hafif kumaşlar tercih edilirken kış döneminde kadife gibi daha ağır tercihler yapılabilir. Aynı şekilde renk tercihi de bu özelliklere göre belirlenmektedir.

Abiye Seçiminde Belirleyici Özellikler Nelerdir?

Davetlerin en şık abiye modelleri kişilerin kendi vücut yapılarına, ortama ve mevsime uygun yapılan tercihlerdir. Bu tercihlerde dikkat edilecek bazı özellikler bulunur.

İpek şantuk adı verilen kumaş türü kullanım alanı genişliği ve rahat olması nedeniyle çokça tercih edilir. Özel davetler için ideal bir kumaş çeşididir.

Saten türden olan kumaş da abiye elbise seçimlerinde sıkça tercih edilir. Ancak kişilerin fazlalıklarını ön plana çıkartacağı için dikkatli kullanım gerektirir. Çekimser olan kimseler kalın likra kumaş tercih edebilirler. Dar kıyafetlerde ise likralı kumaş tercih etmek konforlu olacaktır.

Ayrıca abiye seçiminden sonra kombinlemek de özen gerektirdiği için günümüzdeki popüler parçalar ve takılar ile kombinleyerek şık davetlerin gözdesi olunabilir.