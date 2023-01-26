Del Alli'nin yerini alacak, gerçek bir ofansif orta saha oyuncusu olabilir

Ghezzal olmadan sağ forvet oynayabilir, bu yüzden diğerleriyle Aboubakar ile savaşır . Abu Bakar'a asla hayır diyemem ama ancak Abu Bakar geldiğinde ve Ghazal sezonun geri kalanında oynayamayınca Abu Bakar yine kendini kurtarabilir. Tıpkı Kamerun'daki maçta olduğu gibi Beşiktaş'ın 10 numaralı stoperi çok verimli ve istikrarlıydı ve Beşiktaş o sezon şampiyon oldu. Atiba ve Nesip saha olmadan en son oynadılar.

Bu Del Alli'nin işi değil, orada bir problemin var, aynı roofbet hatayı bir daha yapma. Amacınız ligin geri kalanıyla şampiyonluk için rekabet etmekse, en az ikinci bitirin ve Abubakar'ı almak istiyorsanız kalifikasyonları takip edin, ancak bu yeterli değil. Masuaku'nun sırası nereden geliyor? Cimri gibi oynamıyor mu? son maçlarında. Gönderdiğiniz kağıt üzerinde iyi bir sol bek sürücüsü var.

Kadro kimyasındaki olan eksikleri tespit et Ernst, Yusuf ara transferinin yani iki nokta transferle puan farkı nasıl kapatılır, şampiyon olursun olmazsın, şampiyon olamaz isen Galatasaray çok iyiydi önceden kadroyu kurdu açıklarız bilimsel olarak, Fenerbahçe çok iyiydi, önceden kurdu ve ikiside başladığı teknik direktör ile devam etti, sen teknik direktör roofbet giriş değiştirdin olabilir.Sen o oyuncuları almadıkça Valerien İsmael, Şenol Güneş, Jorge Jesus, Okan Buruk getirsen sen o Ghezzal’in senin kadronda ne kadar kıymetli olduğunu, Quaresme ve metin Tekin ile beraber senin son 40 yılındaki en iyi sağ kanat oyuncusu olduğunu tespitini doğru yapmazsan, Ghezzal’ı kreatif açıdan yüzde ellibirden daha fazla düştüğünü kabullenmezsen, bu doğru tespiti yapmazsan, doğru teşhisi koyamazsın. Doğru tedavi olmaz.

Hadi bakalım Konya deplasmanı Ghezzal yine yok, Weghorst’ta yok sorarlar adama orada yenilirsen. Evet! Teknik direktöre sorarlar ama Şenol Güneş der ki; benim kurmadığım bir kadro bana yazın yönetime yazılır, dost acı söyler MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'de yarın deplasmanda Adana Demirspor, 18 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları maçları hasarsız atlatacaklarına inandığını söyledi.