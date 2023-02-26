Dele Alli Artık Futbolu Sevmiyor

Şenol Hoca isimli tek oyuncu Dele Alli. O sadece Beşiktaş veya Senorhoka için değil, dünya futbolu için de çok özel ve merakla beklenen bir oyuncu. 7 yıldır Tottenham'da forma giyen, 180'den fazla maça çıkan ve potansiyeliyle herkesi heyecanlandıran bir oyuncu. 26 yaşında Everton'daki cansız son kariyerine rağmen, yine de yeniden başlayabilirdi. Şenol Güneş ve Beşiktaş ile yapabilir. İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası'nın bronz madalyalı yıldızı England Hope'un yıldızı olarak 26 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'nda neden oynamadığını merak ediyor olmalı. Dele Ali'yi araştırırken yaşadığı travmayı da incelemek gerekir. Annesinin napolyonbet alkol sorunu, 13 yaşından beri farklı ailelerde büyümüş, çok travma geçirmiş, soyadını bile kullanmayı reddediyor... Buna bakınca onun ruh halini anlıyor ama toparlanabiliyor, kendine güveni yeniden kazanabiliyor, aşık olabiliyor. yine bu spor Dele Alli'nin futbolu şu anki haliyle sevdiğini düşünmüyorum.

'7'YE YAKIN, 17'DE KAPANDI' Dünya Kupası 7 puanlık farkı kapatmaya geri döndü, Beşiktaş bunu başarabilecek mi? Sabah 7'de kapanır ve akşam 5'te kapanır. Biliyorsunuz Fatih Terim'in sözüdür. Yaklaşık 45 gün ara var. Aynı zamanda Şenol Güneş futbolu çalışacak ve indirmeler olacak, böylece Şenol Güneş'in şu ana kadar suçlanmasının asıl sebebi olan kondisyon eksikliği giderilmiş olacak. Oynanacak 25 maçla Fenerbahçe futbol takımı büyük favori napolyonbet giriş olurken, eski şampiyonlar Trabzonspor ve Başakşehir de zorlu rakiplerine karşı Avrupa rekabeti yaşıyor. Anadolu'da çok fazla takım var ve şu anda zor bir maç diyebiliriz. Konyaspor, Adana Demirspor, Sivasspor gibi önemli takımların körü körüne kazanılacak maçlar değil bunlar. Yaşlı insanlar daha fazla puan kaybeder. Şampiyonluk yarışı, aralarındaki derbiye bağlı olacak. Beşiktaş, derbiyi kazanması halinde şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından biri.

Bir kere bu gelişmeler olurken oyuncu yönlendirmeleri ve oyuncu ücretleri ödeniyor. Bugün ekonominin bu bölümünün bilançosundaki çözümler tartışılacak. Bir diğer konu da yabancı hakem meselesi. Futbol Federasyonu daha önce VAR hakem kadrosuna yabancı hakem alınacağını duyurmuş ve bu konuda Avrupa ülkeleriyle iletişim halinde olduklarını açıklamıştı.