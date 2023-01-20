Demir 44 ile Şahin 44 Operasyonlarında Yakalanan 18 kişi Tutuklandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;

"Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimizde iki ayrı hırsızlık şebekesine yönelik gerçekleştirilen ve 21 hırsızlık olayının aydınlatılmasını sağlayan Demir 44 ile Şahin 44 operasyonları bağlamında;

Demir 44 operasyonunda yakalanan 8 şüpheli 01.01.2023 günü tutuklanmış,

Şahin 44 operasyonunda ise gözaltına alınan 12 şüpheli 19.01.2023 günü adli makamlara sevk edilmiş, bunlardan 10’u tutuklanmış, 2 şahsa ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

Böylece her iki operasyonda toplamda 18 şahıs tutuklanmıştır."