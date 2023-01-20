Demir 44 ile Şahin 44 Operasyonlarında Yakalanan 18 kişi Tutuklandı
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından iki ayrı hırsızlık şebekesine yapılan Demir 44 ile Şahin 44 Operasyonları ile 20 kişi gözaltına alınmıştı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;
"Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimizde iki ayrı hırsızlık şebekesine yönelik gerçekleştirilen ve 21 hırsızlık olayının aydınlatılmasını sağlayan Demir 44 ile Şahin 44 operasyonları bağlamında;
Demir 44 operasyonunda yakalanan 8 şüpheli 01.01.2023 günü tutuklanmış,
Şahin 44 operasyonunda ise gözaltına alınan 12 şüpheli 19.01.2023 günü adli makamlara sevk edilmiş, bunlardan 10’u tutuklanmış, 2 şahsa ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.
Böylece her iki operasyonda toplamda 18 şahıs tutuklanmıştır."
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