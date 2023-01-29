Demir'e kazandırmayı düşünüyoruz

Türkiye'nin 7 bölgesinde tesis kurarak Beşiktaş'a oyuncu kazandırmak istediklerine dikkat çeken Mehmet Ekşi, "Türkiye'nin 7 bölgesinde tesis kuracağız. Her bölge bir koordinatör olacak. Oyuncu takibi de olacak. Futbolcuları takip, analiz ve araştırma yaparak Beşiktaş'a oyuncu kazandırmak istiyoruz' dedi.

''A takıma oyuncu göndereceğiz''

Ekşi, A takım kampına oyuncu göndereceklerini söyledi Alt yapı konusunda yedi lisanslı profesyonel antrenörle çalışıyoruz” dedi. Şenol Güneş göreve geldikten sonra Fulia'ya geldi. Sanırım ilk öğretmendi. Kendisine de durumu anlattık. 5 oyuncumuzu kampa göndereceğiz. Duruma göre nasıl değerlendireceğimize karar vereceğiz. A takıma getirebiliriz, ödünç verebiliriz ama oynayacağız" dedi.

Genç futbolcuların fiziksel gelişimlerini detaylı kazansana analiz ettiğini söyleyen Mehmet Ekşi, "5 kişilik profesyonel bir takımımız var. Eski lisanslı futbolculardan oluşan bir kadromuz var. Altyapıyla ilgili her şeye bu takım karar veriyor. Kimse yapamaz." 100-200 kişilik eski Beşiktaşlı oyunculardan oluşan bir takım oluşturup genç oyunculara uygulamalı ve teorik dersler vereceğiz.

"Recep Çetin, Metin Tekin gibi isimler olacak"

Şimdiden plana dahildir. Oyuncuları takip etmeden önce Beşiktaş'ta forma giyen yerli ve yabancı isimlerle iletişime geçiyoruz. Herkesin kendi ülkesinden bir isim hayal edebilmesini istiyoruz. Sağlık ve Bilim Bakanlığı'nı oluşturduk. İki üniversite ile çalışıyoruz. Genç oyuncuların fiziksel gelişimlerinin detaylı bir analizini gerçekleştirdik. Planlarımızı buna göre uyguluyoruz” dedi.

Wout Weghorst, Beşiktaş'ta takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaştı Hollandalı golcü, bugün son kez Ümraniye Nevzat Demir'in tesisindeydi. Weghorst toparlandı, takım arkadaşlarına ve teknik ekibe veda etti. Weghorst, arkadaşlarına kazansana giriş ayrılıkta başarılar, heyecanlı zamanlar diledi ve şampiyonluk için hala mutlu olduklarını vurguladı. Takım arkadaşları yıldıza iyi dileklerde bulunurken Weghorst, veda ettikten sonra onu Manchester'a götüren uçaktaydı.

Wout Weghorst, Beşiktaş'la sözleşmesini bitirdikten sonra İstanbul'dan ayrılıyor Wout Weghorst, Manchester United'ın düzenlediği özel bir jetle Atatürk Havalimanı'ndan İngiltere'ye gitmek üzere saat 15.20'de ayrıldı. Yıldızın burada resmi bir sözleşme imzalaması ve Cumartesi günü oynanacak Manchester City derbisinin kadrosunu oluşturması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar'dan haber beklerken Aaron Boupendza ile bir araya geldi.