Deneyimli teknik direktör Ceyhun Kazancı'nın scout listesinde yer alıyor

Kazanqi'nin Danimarkalı sol beke çok düşkün olduğu ve bu oyuncuya olumlu bir eleştiri verdiği söyleniyor. Siyah beyazlı yönetim, Masuaku ile sözleşmesini feshetme konusunda uzlaşma bulabilirse, 28 yaşındaki Danimarkalı sol bek Karthal, bir numaralı transfer hedefi olacak gibi görünüyor. Sparta Prag'da 15 kez forma giydi. Casper Höjer bu maçlarda 2 gol 8 asistle öne çıkıyor. Yıldız sol bek ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

20 Kasım 1994 doğumlu Casper Hoyer, Sparta Prag takımında stoper olarak görev yapıyor. Höjer 184 cm boyunda ve 80 kg ağırlığındadır. Danimarkalı savunma oyuncusu sol ayağını kullanıyor. Portekizli Beşiktaş'ın eski yıldızı Fernandez: 'Ronaldo oraya giderse rakibine değil Beşiktaş'a gitmeli' C Ronaldo, Manchester United'a elendi, şimdi tüm Portekiz napolyonbet yıldızın geleceğine bakıyor oyuncu. Quaresma'nın ardından bu kez eski bir Beşiktaşlı oyuncu Fernandez'e tekrar sordu: "Cristiano'nun bir sonraki adresi neresi olmalı? Türkiye'yi iyi biliyorsunuz. Oradan teklif söylentileri var. "Nerede oynayacağına ben karar vermiyorum. Ben onun takım arkadaşıyım, yaptığı her şeyin hayranıyım. Amerika'ya gidip Körfez'de oynayabilir, sizin de dediğiniz gibi teklif gelirse Türkiye'ye gidebilir. Seviye hiç fena değil. Orada çok popüler. Ama oraya giderse Beşiktaş'a gitmeli. Rakipleri değil. Savunmasını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş ile Fenerbahçe transferlerde çatışıyor. Her iki kulüp de transferi tamamlamak istedi ve ikisi de Akdeniz'i vurdu. İşte Flash geliştirmesinin detayları. Tayputar Hasanucci'nin transferi sonrası Beşiktaş ile Fenerbahçe yeniden rakip oldu. Şenor Güneş, Valerian Ismail'in yerine Valerian Ismail'i çalıştırmak için Beşiktaş'a geldi, savunma oyuncuları Wellington ve Montero'yu kadroda görmediği için güçlenmeyi umuyor.