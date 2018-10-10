DENİZLİ:
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07 Ekim 2018 Pazar 13:41

10 adreste hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Denizli’de 10 farklı adresten hırsızlık yapan 4 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

10 adreste hırsızlık yapan zanlılar yakalandı
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Denizli’de 10 farklı adresten hırsızlık yapan 4 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi’nde A.E isimli şahsa ait römorkun çalındığı ihbarını alıp, çalınan römorku bulmak için çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışma sonrası hırsızlık olayına E.Ö, M.Ö, S.A, D.A isimli zanlıların karıştığını tespit etti ve zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin 10 farklı ikametlerden hırsızlık olaylarına karıştığını da belirleyen ekipler, 4 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla saklandıkları evlerinde yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 2 romörk, 3 akü, güneş enerjisi paneli ve tarım aletini ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. tutuklandı diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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