DENİZLİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:23

50 metrelik uçurumdan aşağı düşen otomobilin sürücüsü öldü

Denizli’nin Babadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada otomobil sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

50 metrelik uçurumdan aşağı düşen otomobilin sürücüsü öldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Denizli’nin Babadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada otomobil sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Başalan Yayla yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ocak (63) idaresindeki 20 ED 461 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Savrulan araç yoldan çıkarak 50 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 acil sağlık ekibine ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ocak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Ocak’ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku