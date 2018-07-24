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24 Temmuz 2018 Salı 16:00

50 Okula 50 Laboratuvar Kampanyası kapsamında protokol imzalandı

Denizi Valiliği tarafından “Geleceğin Bilim Adamlarını Birlikte Yetiştirelim” sloganıyla başlatılan 50 Okula 50 Laboratuvar Kampanyası kapsamında hayırseverlerle protokol imzalandı.Laboratuvar yapımı için hayırsever Ahmet Akif Ercan ve...

50 Okula 50 Laboratuvar Kampanyası kapsamında protokol imzalandı
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Denizi Valiliği tarafından “Geleceğin Bilim Adamlarını Birlikte Yetiştirelim” sloganıyla başlatılan 50 Okula 50 Laboratuvar Kampanyası kapsamında hayırseverlerle protokol imzalandı.

Laboratuvar yapımı için hayırsever Ahmet Akif Ercan ve Vali Hasan Karahan’ın katılımıyla protokol imza töreni gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonu’nda gerçekleştirilen protokol törenine, Vali Hasan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, hayırsever Ahmet Akif Ercan katıldı. Vali Hasan Karahan, okullarda öğrenci aktivitesini en üst düzeye çıkarma hedefiyle başlatılan 50 Okula 50 Laboratuvar Kampanyası’nın önemine vurgu yaparak, bağış yapan hayırsevere katkılarından dolayı teşekkür etti.
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