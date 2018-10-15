DENİZLİ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:39

Amatör Spor Haftası sona erdi

Denizli’de kortej yürüyüşü ile başlayan ve panel, bisiklet turu gibi bir dizi etkinlikler ile devam eden Amatör Spor Haftası panel ve bisiklet turu ile sona erdi.Amatör sporlara ilgiyi artırmak ve dikkat çekmek için 8-14 Ekim tarihlerinde kutlanan...

Amatör Spor Haftası sona erdi
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Denizli’de kortej yürüyüşü ile başlayan ve panel, bisiklet turu gibi bir dizi etkinlikler ile devam eden Amatör Spor Haftası panel ve bisiklet turu ile sona erdi.

Amatör sporlara ilgiyi artırmak ve dikkat çekmek için 8-14 Ekim tarihlerinde kutlanan Amatör Spor Haftası sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Denizli ASKF koordinesinde yapılan etkinliklerde amatörler boy gösterdi.

Amatör sporun konuşulduğu güzel bir haftayı geride bıraktıklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, spor sayesinde toplumda ve özellikle gençlerde milli bir spor kültürünün geliştiğini görmekten mutluluk duyduklarını, amatörlere verilen desteğin her zaman artarak devam edeceğini söyledi.
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