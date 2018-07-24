Başkan Gürlesin: “Basının önemini biliyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürsel, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle gazetecilerle buluştu....

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürsel, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle gazetecilerle buluştu. Buluşmaya Belediye Başkan Yardımcısı Selim Arkan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ile gazeteciler katıldı. Pamukkale Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 24 Temmuz buluşmasında gazetecilerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Başkan Gürlesin, gazetecilerin bu özel gününü kutladı.

“Basının önemini 15 Temmuz’da daha iyi anladık”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise basının öneminin 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde daha net bir şekilde anlaşıldığını belirterek, “O gün Türk basını demokrasiden yana olduğunu ispat etti. Basınımıza ve basın mensuplarımıza millî irade için, halka vurulmak istenen hain darbeye karşı verdikleri mücadeleden ötürü teşekkür ederiz” dedi. Halk için güzel işler yaptıklarını aktaran Başkan Gürlesin, “Bu güzel işlerin hem örnek olması hem de kamuoyunu bilgilendirilmesi noktasında halkla aramızda köprü görevi gören gazetecilerimizin değerinin bilincindeyiz. Bu noktada da gazetecilerimizden tek beklentimiz araştırarak, tarafsız bir bakış açısıyla, dürüst, ilkeli haber anlayışını benimsemeleri. Pamukkale Belediyesi olarak, tarafsız, ilkeli haber anlayışı içinde görevini icra eden basın mensuplarımızın da her zaman yanında yer aldık. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Tüm bu düşüncelerle, özverili şekilde görevlerini ifa etmeye çalışan tüm basın mensuplarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar çalışmalarında başarılar dilerim” şeklinde konuştu.