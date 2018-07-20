Başkan Gürlesin Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi üyelerine projeleri tanıttı

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, geçen yıl kurulan Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi üyelerine yapılan çalışmalarla ilgili hizmet turu düzenledi.

Pamukkale Belediyesi, geçtiğimiz yıl Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi’ni kurmuştu. Konsey bünyesinde yer alan Gençlik Meclisi üyeleri Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Gürlesin, Belediye Başkan Yardımcısı ve Pamukkale Kent Konseyi Başkanı Adnan Kaya, Pamukkale Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Cevat Serdar ile gençlik meclisi üyeleriyle birlikte, yapımı tamamlanan Sosyal Marketi, Dokuzkavaklar semtindeki Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği’ni, Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi’ni, Karahayıt 112 Acil Sağlık İstasyonu’nu, Karahayıt Kent Ormanı’nı, yürüyüş ve bisiklet yollarını yapımı devam eden Bağbaşı Mahallesi’ndeki Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi’ni, Aktepe Kültür Merkezi’ni ve Türkiye’nin en büyük tematik Kent Ormanı olacak olan Seyir Tepesi’ni yerinde inceleyerek, projeler hakkında bilgiler verdi. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Pamukkale Belediyesi’nin dört yıllık bir belediye olmasına rağmen tamamen vatandaş odaklı, halkın her kesimine hitap eden, 7’den 70’e tüm gönüllere dokunan projelere imza attığını belirterek, Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’in ilçeye adeta yeni baştan inşa ettiği söylediler.

“Gençlerimize öncelikle ilçemizde hayata geçirdiğimiz projelerimizi anlatmak istedik”

Başkan Gürlesin, gençlerin, katılımcılık, kalkınma, sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında, kent yönetimine aktif olarak katılmalarını, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almalarını sağlamak amacıyla kurulan Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerimizle birlikte, belediye olarak kurulduğu günden bugüne yapılan projeleri yerinde anlattıklarını ifade etti. Başkan Gürlesin, Kent Konseyi bünyesinde kurdukları Gençlik Meclisi’yle birlikte de, kentin sorunlarının belirlenmesi ve çözümü noktasında güzel bir gelişme kaydettiklerini kaydederek “Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerimiz göreve geldiklerinden bugüne farklarını ortaya koymaya başladılar. Bizlerde gençlerimize öncelikle ilçemizde hayata geçirdiğimiz projelerimizi anlatmak istedik. Gençlerimizle birlikte, tüm projelerimizi yerinde inceledik. Projelerimiz hakkında detaylı bilgiler aktardık. Sorularına yanıtlar verdik. Gençliğin bir ülkenin geleceğinde önemli bir etken olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle gençlerimize naçizane yol gösterme, onlara örnek olma noktasında Pamukkale’mizde önemli projelere imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.