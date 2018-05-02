Başkan Özbaş işçi bayramını yemekte kutladı

Denizli’nin Sarayköy İlçe Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanış Günü dolayısıyla belediye personeliyle yemekte bir araya geldi. Samimiyetin hakim olduğu gecede Başkan Özbaş, personelle karşılıklı oynadı, sohbet...

Denizli’nin Sarayköy İlçe Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanış Günü dolayısıyla belediye personeliyle yemekte bir araya geldi. Samimiyetin hakim olduğu gecede Başkan Özbaş, personelle karşılıklı oynadı, sohbet etti.

Denizli Sarayköy İlçe Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanış Günü’nü eğlenerek kutladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanış Günü dolayısıyla Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, belediye personeline Çok Amaçlı Belediye Salonu’nda yemek verdi. Yemeğe, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, eşi Esin Özbaş, Başkan Yardımcısı Mestan Özkan, AK Parti Meclis Üyesi Engin Gültekin ve belediye personeli katıldı. Başkan Özbaş, eşi Esin Özbaş ile birlikte tüm personelle tek tek tokalaşarak, sohbet etti.

Gecede konuşma yapan Başkan Özbaş, “ Göreve başladığımız günden bu yana sizinle birlikte ilçemizi var olduğu güzelliğini daha da artırarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Gece gündüz mesai gözetmeksizin sizinle birlikte memleketimizi nakış nakış işliyoruz. Vatandaşlarımızın her anında yanında olduğumuz projelerimizi hayata geçirdik. Sizinle birlikte vatandaşlarımızın bize ihtiyaç duyduğu her yerde onlara ulaşıyoruz hayır dualarını alıyoruz. Biz bir ekip olmak dışında aslında bir aileyiz. Gelişen ve marka olan bir Sarayköy için bizimle birlikte gece gündüz ter döken tüm arkadaşlarımdan Allah razı olsun diyor, tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanış Günü’nü kutluyorum” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Özbaş, belediye personeliyle karşılıklı oynadı. Gece sonunda toplu fotoğraf çekilerek gün ölümsüzleştirildi.