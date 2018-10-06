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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:36

Başkan Özbaş’tan Sarayköy’e sinema müjdesi

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, 15 Ekim’den itibaren vizyon filmlerin Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi sinema salonunda olacağı müjdesini verdi.Sarayköylü gençlerden oluşan Sarayköy Belediyesi Tiyatro Kulübü, Hastane oyunu...

Başkan Özbaş'tan Sarayköy'e sinema müjdesi
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Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, 15 Ekim’den itibaren vizyon filmlerin Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi sinema salonunda olacağı müjdesini verdi.

Sarayköylü gençlerden oluşan Sarayköy Belediyesi Tiyatro Kulübü, Hastane oyunu ile Sarayköylülerin karşısına çıktı. Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyununa Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, eşi Esin Özbaş ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede, oyundan sonra bir konuşma yapan Başkan Özbaş, ilçe halkına sinema müjdesi verdi. Özbaş, “Yakın bir zamanda açtığımız kültür merkezimizde faaliyetler büyük bir yoğunlukla devam ediyor. Tiyatro sezonunun başlamasıyla birlikte Tiyatro Kulübümüz sezonunun ilk oyunları olan Bizim Hastane oyunu ile bizimle. 3 yıl önce yüzlerce gencimiz ile hala içimizde var olan o heyecanla tiyatroya başlamıştık. Kültür merkezimizden önce tiyatro faaliyetlerimiz düğün ve toplantı yapmaya uygun ancak tiyatro yapmaya uygun olmayan çok amaçlı belediye salonumuzda gerçekleşiyordu. Gençlerimiz o güzel yetenekleriyle harikalar yaratıyorlardı ancak sahnelenen yer uygun değildi. Şimdi oyunlarına yakışır yerde sanatlarını yapıyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ekim ayının 15’inden itibaren ilçemizde Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezimizde vizyon filmleri vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlçemize, memleketimize hayırlı olsun” dedi.
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