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24 Temmuz 2018 Salı 16:02

Başkan Subaşıoğlu: “Türkiye’de basın önemli bir rol üstlenmektedir”

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Türkiye’de basının her geçen gün daha demokratik bir ortamda tartışma yapılması noktasında önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu,...

Başkan Subaşıoğlu: 'Türkiye'de basın önemli bir rol üstlenmektedir”
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Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Türkiye’de basının her geçen gün daha demokratik bir ortamda tartışma yapılması noktasında önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Nuri Boyacı’yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Subaşıoğlu, basının toplumun gelişip demokratik bir yapıya bürünmesinde ki önemine değindi. Başkan Subaşıoğlu, “Son dönemde de hepimiz biliyoruz açık toplum tartışmaları var. Açık toplum anlamında da bu işin en önemli bileşenlerinden biri basındır. Türkiye’de basınımız her geçen gün daha demokratik bir ortamda tartışma yapılması noktasında önemli bir rol üstleniyor. Aynı zamanda ulusal basın değil, yerel basının da ne kadar önemli olduğunu bizler yerel yöneticiler olarak çok daha iyi anlıyoruz. Bütün belediyelerin, yerel yönetimlerin, projelerin ve faaliyetlerin kamuoyuna duyurulmasında yerel basının eleştirel yaklaşımının önemini hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki dönem 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla, yerel basınımızın daha da güçlendiği yılları, hep birlikte görürüz diye ümit ediyorum. Denizli Gazeteciler Cemiyet Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ve gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ev sahipliğiniz için” diye konuştu.

Başkan Boyacı ise, 24 Temmuz’un tarihine ve önemine değinerek, 1908 de 2. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte sansürün kaldırılmasının 110. yıl dönümünü kutlandığını hatırlattı. Türk basınının 15 Temmuz hain darbe girişiminde rüştünü ispat ettiğini anımsatan Başkan Boyacı, Başkan Subaşıoğlu’na ziyaretten dolayı teşekkür etti.
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