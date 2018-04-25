Başkanın nikahtaki istekleri damadı terletti

Denizli Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, kıydığı bir nikahta damattan talep ettiği istekleri damadı terletirken, katılımcıları ise soruları ile güldürdü.Başkan Özbaş, Mehmet Onur Akdağ ve Zeynep Güngör’ün nikahını...

Denizli Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, kıydığı bir nikahta damattan talep ettiği istekleri damadı terletirken, katılımcıları ise soruları ile güldürdü.

Başkan Özbaş, Mehmet Onur Akdağ ve Zeynep Güngör’ün nikahını kıydı. Kültür merkezinde kıyılan ilk nikah Mehmet Onur Akdağ ile Zeynep Güngör çiftçinin oldu. BaşkanÖzbaş’ın esprileri ve sıcak tavrı nikaha renk kattı. Başkan Özbaş’ın, damat Akdağ’dan talep ettiği “şarkı söyleme ve şiir okuma" istekleri davetlileri kahkahaya boğarken, damadı ise boncuk boncuk terletti. Başkan Özbaş, damat Akdağ’a ilk olarak ilk eşiyle tanıştıkları günü sordu, ardından da şarkı söylemesini istedi. Mustafa Ceceli’nin “İyi ki hayatımdasın” şarkısını söyleyen Akdağ’ın performansını davetlilerin oyuna sunan Başkan Özbaş, alkış az olunca damattan bu kez şiir okumasını istedi.

Damat Akdağ, eşi için “Şekersiz çay gibiydim. Sonra sen geldin, çayıma şeker. Yüreğime ilaç oldun. Hoş geldin iyi ki geldin hep bende kal sevgilim” dizelerinden oluşan şiiri okudu, büyük alkış aldı. Damat böylelikle Başkan Özbaş’ın zorlu sınavından geçmiş oldu. Başkan Özbaş şenlik ortamında çiçeği burnunda çiftin nikahını kıyarak bir ömür boyu mutlulukla diledi.