DENİZLİ:
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24 Temmuz 2018 Salı 17:01

Bisiklette Denizli farkı

Bursa’da gerçekleştirilen Osmangazi Uludağ Tırmanma ve Kriteryum Yarışı’nda Denizli Bisiklet Takımı sporcuları madalyalarda döndü.Türkiye Bisiklet Federasyonun faaliyet programında yer alan Osmangazi Uludağ Tırmanma ve Kriteryum Yarışı...

Bisiklette Denizli farkı
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Bursa’da gerçekleştirilen Osmangazi Uludağ Tırmanma ve Kriteryum Yarışı’nda Denizli Bisiklet Takımı sporcuları madalyalarda döndü.

Türkiye Bisiklet Federasyonun faaliyet programında yer alan Osmangazi Uludağ Tırmanma ve Kriteryum Yarışı hafta sonu Bursa’da yapıldı. İlk gün yapılan 26 km uzunluğundaki zorlu Uludağ Tırmanma yarışına, Denizlili bisikletçiler damga vurdu. Bin 300 metre tırmanan Milli bisikletçi Mehmet Erken zirveye en önde çıkan isim olurken takım arkadaşı Süleyman Urcu ikinci olmayı başardı. Bursa adına yarışa katılan Arda Işık ise çizgiyi üçüncü geçen isim oldu.

İbanoğlu bisikletçileri kutladı

Pazar günü, 3 bin 600 metrelik parkurda 8 tur üzerinden koşulan şehir içi Kriteryum yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. Atakların ve kaçışların çok olduğu yarışı, Süleyman Urcu doğru yerde doğru atakla kazanmasını bildi. İkinciliği Bursa’dan Mehmet Talat alırken, Balıkesir adına yarışa katılan Serhat Akça, üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren Denizlili bisikletçileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu tebrik etti.
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