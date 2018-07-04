Buldan MYO’da mezuniyet heyecanı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Buldan Meslek Yüksekokulu 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezunlarını düzenlediği coşkulu tören ile uğurladı.

Mezuniyet töreni, Buldan MYO konferans salonunda gerçekleştirildi. Törene Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Buldan MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Çeviş, Buldan MYO öğretim elemanları, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Okul birincisi Can Coşkun’un konuşması sonrası kürsüye gelen Buldan MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Çeviş, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Törende konuşan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay ise mezun olan öğrencilerin artık birer Buldanlı olduklarını, gittikleri yerlerde Buldan’ın turizm elçileri olmalarını beklediğini söyledi.

Okul birincisinin okul yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından öğrencilere başarı belgeleri, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Buldan MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Çeviş ve öğretim elemanları tarafından verildi.

Tören, öğrencilerin kep atmasıyla coşkulu bir şekilde sonlandı.