DENİZLİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:47

Buldan şehit yakını ve gazilere vefa gezisi

Denizli’nin Buldan ilçesi’nde şehit ve gazi yakınları ‘Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Ailelerine Vefa’ projesi kapsamında Kapadokya ve Konya gezisi gerçekleştirdi.Buldan Kaymakam Vekili Fatih Akkaya, ‘Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Ailelerine...

Buldan şehit yakını ve gazilere vefa gezisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Denizli’nin Buldan ilçesi’nde şehit ve gazi yakınları ‘Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Ailelerine Vefa’ projesi kapsamında Kapadokya ve Konya gezisi gerçekleştirdi.

Buldan Kaymakam Vekili Fatih Akkaya, ‘Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Ailelerine Vefa’ projesi kapsamında şehit ve gazi yakınlarına Kapadokya ve Konya gezisi düzenledi. Program, Buldan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştirildi. Şehit ailelerinin, gazi ve gazi ailelerinin yalnız olmadıklarını ve devletin her zaman yanlarında olduklarını hatırlatmayı amaçlayan geziye 4 şehit ailesi, 2 terörle mücadele gazisi ve ailesi, 9 Kıbrıs gazisi ve ailesi olmak üzere 31 kişiyle gerçekleştirildi. Akkaya öncülüğünde yapılan geziye Buldan SYDV Müdürü Gülten Kılıçaslan, sosyal yardım ve inceleme görevlisi Ali Rıza Tıklar ve hemşire Firdevs Uyum eşlik etti. Program kapsamında Nevşehir, Göreme, Avanos, Ürgüp, Aksaray, Ihlara vadisi ve Konya’yı kapsayan gezi iki günlük gezi gerçekleştirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku