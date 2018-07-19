Buldan’da çocuklar yüzme öğreniyor

Denizli Buldan’da 5-12 yaş grubu 540 çocuk çocuklar belediyenin açtığı kurs ile yüzme öğreniyor.

Buldan Belediyesi tarafından özel bir havuzda açılan yüzme kursuna 540 çocuk katıldı. 4 yüzme öğretmeni tarafından eğitime alınan çocuklar gruplar haline havuza alınıyor. Buldan Belediye başkanı Mustafa Gülbay, yüzme kursuna katılan çocukları havuzda ziyaret dip çocuklara, meyve suyu kek ve top dağıttı. Başkan Gülbay, çocuklarla fotoğraf çektirerek sevinçlerine ortak oldu.

“Kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımıza öncelik tanıdık”

3 yıldan beri belediye bünyesinde yüzme kursları açarak çocuklara yüzmeyi öğrettiklerini belirten Başkan Gülbay, “Belediyemiz Zübeyde Hanım Kültür Merkezi olarak bu güne kadar yaklaşık 3 bin çocuğumuza yüzme kursu verdik. Bu sene de bu güne kadar kurslarımıza değişik nedenlerle katılamamış çocuklarımız öncelikli olarak yüzme kursu düzenledik. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımıza öncelik tanıdık. Belediyemiz araçları ve dışarıdan temin ettiğimiz ulaşım araçları ile çocuklarımızı haftanın üç günü havuza taşıyoruz. İki ay süren bu kurslar sonunda çocuklarımız havuzda veya denizde en azından suyun üstünde kalabilecek noktaya ulaşıyorlar. Ailelerin hiçbir kaygısı olmasın, başlarında çocuklarımızla ilgilenecek personelimiz bulunmakta. Ayrıca her mahalleden birkaç veli de yüzme kursu boyunca çocuklarla birlikte oluyor. Bu kurslarımız bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Buldan’da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak” dedi.