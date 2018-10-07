DENİZLİ:
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07 Ekim 2018 Pazar 13:10

Buldan’da öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı

Buldan’da 8. ve 12. sınıf öğrencilerine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma mesleği ve Türk Silahlı Kuvvetler tanıtımı gerçekleştirildi.Denizli’nin Buldan ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe genelindeki...

Buldan'da öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı
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Buldan’da 8. ve 12. sınıf öğrencilerine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma mesleği ve Türk Silahlı Kuvvetler tanıtımı gerçekleştirildi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe genelindeki okullara ziyaretler gerçekleştirdi. Ekipler ilçedeki okullarda öğrenim gören 8. ve 12. sınıf öğrencilerine jandarma mesleği ve Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) hakkında bilgi verildi. Ziyaretlerde öğrenciler, ekiplere jandarma ve TSK hakkında merak ettiklerini sordu.
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