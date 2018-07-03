DENİZLİ:
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03 Temmuz 2018 Salı 13:09

Buldan’da sokak iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde sokak iyileştirmeleri projeleri kapsamında Semerci Sokakta çalışmalar başladı.Proje kapsamında ilçede ilk olarak Buldan Çarşı Mahallesi’nin yapılan sokak iyileştirmeleri çalışmalarında ikinci adres Semerci...

Buldan'da sokak iyileştirme çalışmaları devam ediyor
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Denizli’nin Buldan ilçesinde sokak iyileştirmeleri projeleri kapsamında Semerci Sokakta çalışmalar başladı.

Proje kapsamında ilçede ilk olarak Buldan Çarşı Mahallesi’nin yapılan sokak iyileştirmeleri çalışmalarında ikinci adres Semerci Sokak oldu. Sokak iyileştirmesi restorasyon projesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan Semerci Sokak için gerekli olan 1 milyon TL’lik ödeneği Denizli Valiliği’nin karşılayacağı belirtildi. Restorasyon için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara hemen başlanılacağı belirtildi.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Dokuma Pazarı caddesinden sonra Buldan’ın Semerci sokağın da restorasyonu için düğmeye basıldığını belirterek, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Buldan’ın ikinci bir cazibe merkezine kavuşacağını söyledi. Gülbay, proje için gerekli paranın Denizli Valiliği tarafından karşılanacağını, bu konuda çaba gösteren Denizli Valisi Hasan Karahan’a çok teşekkür ettiğini dile getirdi.
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