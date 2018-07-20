Buldan’da sulamada çiftçiler dijital saat ile tanışacak

Denizli’nin Buldan ilçesinde tarım arazilerinde dijital saat uygulamasına geçilecek.

Buldan Hasanbeyler Göleti’nden su kullanan yaklaşık 2 bin dekar arazi dijital saat uygulamasına geçecek. Buldan Belediye Başkanı ve Buldan Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Gülbay’la birlikte Hasanbeyler Göleti’ne geçen ekip “Hasanbeyler Göleti ve sulama tesisini tarla içi geliştirme hattı projesi” kapsamında sahada fizibilite çalışmaları yaptı. Uygulamaya konulacak yeni sistem ile göletlerden su kapalı sistem ile daha önce kurulmuş olan hidrantlara verilecek. Bu hidrantlardan, her tarlaya ayrı boru döşeyecek ve tarla başına dijital saat takılacak. Tarlasını sulamak isteyen çiftçi, sulama kooperatifinden alacağı karta para yükletecek ve kartı saate okutup, ne kadar sulama yapmak istiyorsa o kadar su kullanacak. Su, karttaki paranın bitmesi ve ya çiftçinin istediği miktarın dolması ile otomatik kesilecek. Çiftçiler bu sistem ile gerektiğinde tarlaya gitmeden, cep telefonlarına yüklediği bir program ile istediği yerden suyu açıp kapatabilecek.

Su israfının önüne geçilecek

Proje 2018 yılı sulama sezonun bitmesi ile başlayacak ve 2019 yılı sulama sezonu başlamadan tamamlanmış olacak. Proje bittikten sonra sistemin işletmesi Buldan Sulama Kooperatifine devredilecek. Konu ile ilgili olarak bilgi veren Başkan Gülbay, uygulamaya konacak sistem ile su israfının ve ‘sen çok suladın, ben az suladım’ tartışmalarının önüne geçilmiş olacağını belirtti. Başkan Gülbay bu konuda kendilerine büyük yardımları olan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na ve yetkililere teşekkür etti.