DENİZLİ:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:13

Çal’da karavan ve çadırlara konaklama sezonu açıldı

Denizli’nin Çal ilçesinde geçen yıl başlayan karavan ve çadır turizmi havaların ısınmasıyla bu yılda başladı. Sezonun açılması ile çok sayıda ziyaretçi bölgeye akın etti.Denizli Kaplumbağa Otomobil Derneği üyeleri de, kaplumbağa...

Çal'da karavan ve çadırlara konaklama sezonu açıldı
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Denizli’nin Çal ilçesinde geçen yıl başlayan karavan ve çadır turizmi havaların ısınmasıyla bu yılda başladı. Sezonun açılması ile çok sayıda ziyaretçi bölgeye akın etti.

Denizli Kaplumbağa Otomobil Derneği üyeleri de, kaplumbağa otomobilleriyle Çal’a gelerek kampçılara 1 günlüğüne eşlik etti. İlçede Aşağıseyit Mahallesi ve Kumral Mesireliği’nde çok sayıda çadır kuruldu. Havaların ısınmasıyla birlikte karavan ve çadırcılar 16 Temmuz’dan itibaren Çal’a gelerek kampa başladı. İlçede şu anda çok sayıda karavan ve çadırcının kampı devam ediyor.

Serin ve temiz havası ile alternatif turizm için oldukça ideal olan Çal’ın Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Kamp ve karavan turizmi başarıyla uygulanıyor. Henüz ikinci yılımızdayız ve çok sayıda yerli turisti misafir ediyoruz. Hedefimiz, gelecek yıllarda yüzlerce çadır ve karavancıyı misafir etmek. Kamp ve karavan turizmi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da oldukça yaygın. Bizim bölgemizde alternatif turizm için oldukça uygun. Çal’ın havası Karadeniz yaylalarını aratmıyor. Bölgemizde karavan turizmi için 4-5 noktamız var. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz” dedi.

Çal’da kamp kuran karavancılar Apollon Lerminos Tapınağı, Hançalar Köprüsü, Kırık Minare, Ağlayan Kaya gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü yerleri de geziyor.
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