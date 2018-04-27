DENİZLİ:
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27 Nisan 2018 Cuma 16:39

Çal’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Denizli’nin Çal ilçesinde 3 mahallede yaşayan vatandaşlar Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı.Dualara, Aşağıseyit, İsabey ve Belevi mahallelerinde dualar yağmur yağması için okundu. AşağıseyitMesireliği’ndeki yağmur duasında...

Çal'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı
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Denizli’nin Çal ilçesinde 3 mahallede yaşayan vatandaşlar Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı.

Dualara, Aşağıseyit, İsabey ve Belevi mahallelerinde dualar yağmur yağması için okundu. AşağıseyitMesireliği’ndeki yağmur duasında çok sayıda vatandaş, yağmur duasını Cuma namazının ardından yaptı. Önce yemekler yendi ardından da dualar okundu. Yağmur duası ile ilgili konuşan Aşağıseyit Muhtarı Cengiz Okdem “Uzun zamandır yağmur yağmıyor. Hububat tarlalarında mahsüller yanmaya başladı. Dua etmekten başka çaremiz kalmadı. Meteoroloji raporlarına göre yağış bekleniyordu, ancak yine de duamızı yaptık. Allah kabul etsin” diye konuştu.
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