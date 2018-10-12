DENİZLİ:
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12 Ekim 2018 Cuma 10:24

Çivril Belediyesi Sevgi Eli yaraları sarıyor

Çivril Belediyesi Sevgi Eli ekipleri ihtiyaç sahiplerine hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımında bulundu.Denizli Çivril Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine vatandaşların da katkılarıyla yardımlarını sürdürüyor. Yardımlar kapsamında...

Çivril Belediyesi Sevgi Eli yaraları sarıyor
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Çivril Belediyesi Sevgi Eli ekipleri ihtiyaç sahiplerine hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Denizli Çivril Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine vatandaşların da katkılarıyla yardımlarını sürdürüyor. Yardımlar kapsamında Karayahşiler, Karamanlı, Savran, Kocayaka ve Çatlar Mahallelerinde ihtiyaç sahiplerine hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımında bulundu. İhtiyaç sahiplerine sevgi eli kanalı ile her zaman yardım edileceğini belirten Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, “Yapılan yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin acılarını tamamen dindirmemiz mümkün değil fakat bir nebze de olsa dertlerine derman olabilirsek ne mutlu bize. Bu ulvi görevde Çivril Belediyesi olarak destek olmaya devam edeceğiz.” dedi. Başkan Güven, Sevgi elinin faaliyetlerinin yürütülmesinde destek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ve Çivril halkına duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
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