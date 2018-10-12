Çivril Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesi kabul edildi

Denizli’nin Çivril Belediyesi’nin ‘2019 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi’ meclis toplantısında 56 milyon 207 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.Çivril Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesi meclis toplantısında görüşüldü....

Denizli’nin Çivril Belediyesi’nin ‘2019 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi’ meclis toplantısında 56 milyon 207 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Çivril Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesi meclis toplantısında görüşüldü. Belediye Başkanı Gürcan Güven başkanlığında belediye binasında yapılan toplantıda ’2019 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi’ 56 milyon 207 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılık mali bütçesinde yer alan kalemlerin her biri madde madde okunarak meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Güven, Belediye Meclisi’nde 2019 yılı bütçenin oy birliği ile kabul edildiğini belirterek, “Belediye’nin 2019 yılı bütçesi 56 milyon 207 bin lira TL olarak kabul edildi. 2019 yılı bütçemiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.