DENİZLİ:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:05

Çivril’de mahalleler arası voleybol turnuvası

Denizli’nin Çivril İlçe Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen voleybol turnuvası şampiyonluk maçında 16 takım karşı karşıya geldi. Yamanlar Takımı, Karayahşiler takımını 3-2 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada...

Çivril'de mahalleler arası voleybol turnuvası
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Denizli’nin Çivril İlçe Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen voleybol turnuvası şampiyonluk maçında 16 takım karşı karşıya geldi. Yamanlar Takımı, Karayahşiler takımını 3-2 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada Karayahşiler ikinci, Çıtak-Kızılca Söğüt üçüncü, Beydilli takımı ise dördüncü oldu. Birinci olan Yamanlar takımının madalya ve kupaları Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, ikinci olan Karayahşiler takımının madalya ve kupaları ilçe spor müdürü Sadullah Şimşek, üçüncü olan Çıtak Kızılca Söğüt takımının madalya ve kupaları Başkan Yardımcısı Mesut Kaygısız, dördüncü olan Beydilli takımının madalya ve kupasını ise Başkan Yardımcısı Salim Altuntaşoğlu tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven " Her yıl olduğu gibi ve bu yılda turnuvada potansiyeli yüksek olan bir ilçe olduk. Kardeşlik hukukunun ön planda olduğu bu turnuvada başta birinciliği sergileyen Yamanlar takımı ve diğer emeği geçen tüm takımları tebrik ediyorum" dedi.
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