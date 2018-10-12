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12 Ekim 2018 Cuma 17:04

Çivril’de satranç turnuvası düzenlenecek

Çivril Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan ‘Çivril Satranç Turnuvası’ 20-21 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek.

Çivril'de satranç turnuvası düzenlenecek
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Çivril Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan ‘Çivril Satranç Turnuvası’ 20-21 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek.

Denizli’nin Çivril ilçesinde düzenlenecek olan “Çivril Satranç Turnuvası” 20-21 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Çivril Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliği ile yapılacak olan satranç turnuvası Gençlik Merkezinde 20 Ekim 2018 Cumartesi günü başlayacak . Dört farklı kategoride yapılacak olan turnuvaya yediden yetmişe herkesin katılması bekleniyor. Turnuvanın sonunda dereceye girenlere madalya ve satranç takımları verilecek. Turnuvanın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, “Göreve gediğimiz ilk günden itibaren sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda düzenlendiğimiz satranç turnuvasını önümüzdeki yıllarda daha geniş ve kapsamlı hale getirmeyi istiyoruz.” şeklinde konuştu.
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