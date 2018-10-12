Denizli Basket, ilk maçından galibiyetle ayrıldı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, PAÜ Spor Yerleşkesi’nde oynadığı hazırlık maçında konuk Nazilli Belediyespor’u 66-53 yendi.

Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde Denizli’yi temsil edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket evinde oynadığı ilk hazırlık maçını kazandı. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Yerleşkesi’nde ilk kez seyircisi karşısına çıkan Denizli Basket, Nazilli Belediyespor’u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta Denizli Basket rakibini 66-53 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle ve taraftarın büyük coşkusu ile başlayan maçın ilk çeyreğini ev sahibi Denizli Basket 22-14 önde tamamladı.

Hızlı başlayan ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı ikinci periyodun sonucunda, taraftar desteğini arkasına alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 4 sayı fark ile ilk yarıyı 45-41 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte savunmada daha dikkatli oynayan Denizli Basket periyodu 5 sayı fark ile 54-49 skorla tamamladı.

Son çeyreğe etkili başlayan ve skor avantajını koruyan ev sahibi Denizli Basket, Nazilli Belediyespor karşısında farkı açmaya başladı. İkinci yarı potasında toplamda sadece 12 sayı gören Denizli Basket karşılaşmadan 66-53 skorla galip ayrıldı.

Galibiyet sonrası değerlendirmede bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, “Bir hazırlık maçı olmasına rağmen dolu tribünlere karşı oynamak bizi hem gururlandırdı hem de heyecanlandırdı. Basketbolu bu kadar seven ve değer veren insanlara karşı elimizden geleni en iyi şekilde yapıp onlara keyifli, güzel bir sezon geçirtmek istiyoruz. Mücadeleden dolayı takımımı tebrik ediyorum. Hala hazırlık aşamalarındayız. Sezona kadar en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.